"Al prezzo di un caffè, dona due occhi a chi non vede": regala un cane guida con il Lions International

Una bellissima iniziativa che parla di solidarietà. Alla vigilia delle feste natalizie, i Lions International propongono, in maniera originale, il progetto storico dell’Organizzazione, il service dei cani guida per ipovedenti, attraverso una formula che punta a coinvolgere tutta la nazione: il “Cane Sospeso”, ovvero “al prezzo di un caffè, puoi donare due occhi a chi non vede”.



Il principio è semplice ed è lo stesso che vale per un “caffè sospeso” o una “cena sospesa”, da donare a chi ha più bisogno. In questo caso il “dono” è un cane guida per un non vedente, uno dei tanti in lista d’attesa (130 per il momento) che ha fatto richiesta sul sito dei Lions International per ritrovare un’autonomia esistenziale persa nelle innumerevoli fatiche quotidiane di un ipovedente senza supporto. E in questa lista d’attesa c’è un sogno che ha una forma precisa, quella di un quattrozampe, che oltre a divenire un alleato per la propria condizione fisica, diventa anche un amico e un compagno irrinunciabile.

Un piccolo gesto di ognuno, come fosse un caffè per un amico che ancora non conosciamo, permetterà di regalare un paio di occhi a chi non vede.

Si può donare collegandosi direttamente al link:





https://bit.ly/CaneGuidaSospeso

o tramite il barcode su Satispay

I fondi raccolti andranno a coprire le importanti spese da affrontare per l’addestramento, la cura, il mantenimento e l’affido di un cane guida per non vedenti. Il service dei Lions International, attivo da sempre, ha già affidato 2300 cani guida a persone ipovedenti.