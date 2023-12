EXTRA-Ordinaire, gli artisti del Cirko Vertigo chiudono il 2023 de Le Serre di Grugliasco

Il Nice Festival Torino – Identità e differenza chiude con un fitto calendario di appuntamenti la sua programmazione nel periodo delle festività natalizie. Organizzata da Fondazione Cirko Vertigo, con il contributo del Bando Circoscrizioni che spettacolo dal vivo! e il sostegno di MIC - Ministero della Cultura e Città di Torino, la kermesse porta in scena spettacoli di circo contemporaneo, teatro, danza e musica dal vivo. Obiettivo: offrire spettacoli di qualità, coinvolgere il territorio e la cittadinanza e creare opportunità per i giovani.

I biglietti per assistere agli spettacoli in programma – intero 12 euro, ridotto 9 euro. Repliche di Capodanno da 20 a 50 euro - sono acquistabili su Vivaticket, tramite l’app blucinQue/Nice, presso la biglietteria di Fondazione Cirko Vertigo all’interno del palco culturale Le Serre in via Tiziano Lanza 31 a Grugliasco e in loco a partire da un’ora e mezza prima dell’inizio degli spettacoli – Info biglietteria@cirkovertigo.com - + 39 011 0714488.

Le festività si aprono con lo spettacolo Vertigo Galà: in scena il 5-6-7 gennaio al Teatro Le Serre (nell’ambito della stagione teatrale della Città di Grugliasco) e i migliori artisti di Fondazione Cirko Vertigo. Cerchio e tessuti aerei, roue cyr, mano a mano, corda molle, bandiere, scala di equilibrio sono le discipline portate sul palcoscenico con numeri inediti. Le performance, nelle quali il livello tecnico è portato ai massimi livelli, senza dimenticare mai la ricerca coreografica e la cura estetica, ruotano intorno alla tematica della differenza e della valorizzazione delle identità. Nell’ambito del Nice festival Torino, anche una replica dedicata unicamente alle scuole del territorio prevista per martedì 19 dicembre alle ore 10 al Teatro Le Serre. (Orari repliche Vertigo Galà al TLS: 22 dicembre e 5 gennaio - Ore 21:00 / 26 dicembre e 6 gennaio - ore 16:00 / 7 gennaio - Ore 15:00 e ore 17:00).

A presentare lo spettacolo, l’attrice comica Luisella Tamietto, che vestirà i panni di una simpatica befana. Accanto a lei gli acrobati e danzatori Sara Frediani (Italia), Eleni Fotiou (Grecia), Simone Menichini (Italia), Michelangelo Merlanti (Italia), Elisa Mutto (Italia), Vladimir Ježić (Croazia), Carlos Rodrigo Parra Zavala (Messico), Gabriel Taiar (Brasile), Filippo Vivi (Italia).

L’anno si chiude sabato 30 dicembre alle 21 e domenica 31 dicembre alle 22:30 (nell’ambito della stagione teatrale di Grugliasco) al Teatro Le Serre con l’Accademia Cirko Vertigo che riporta in scena lo spettacolo EXTRA-Ordinaire, con gli artisti del terzo anno di corso di laurea in circo contemporaneo, guidati da un regista di chiara fama internazionale, Guillaume Servely. Lo spettacolo ha segnato ufficialmente per questi artisti il passaggio dalla formazione al mondo del lavoro, occupandosi di ogni aspetto, dall’ideazione alla realizzazione della messa in scena. Il risultato è una creazione coinvolgente, colorata, ironica, delicata. Sulla scena gli artisti internazionali Romel Flores (El Salvador), Danae Basurto (Messico), Catherine Broad (Francia), Bernhard Bader (Germania), Eduardo Portillo Reyes (El Salvador), Matilda Testa (Italia), Yaniv Shem Tov (Israele), Ylenia Monno (Italia) e Juliette Demaille (Francia). Assiste alla regia Lara Quaglia, tra le prime laureate d'Italia in Circo contemporaneo.