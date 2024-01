Ancora qualche giorno di stabilità, poi la Befana porterà temperature in ribasso a Torino e provincia

Insisteranno ancora per qualche giorno correnti occidentali miti, con tempo stabile anche se non sempre soleggiato su gran parte delle nostre regioni. Piogge su Alpi nordoccidentali e Liguria orientale. Da venerdì cambio di registro e probabile arrivo di aria più fredda a partire dalla settimana prossima.

Temperature ancora sopra la media del periodo, con valori massimi che tra oggi e domani non andranno oltre i 10/12 °C. Mentre mercoledì complice un po' di Foehn potrebbero arrivare fino a 14/15 °C e localmente anche oltre. Le minime saranno anche sotto lo 0 in caso di rasserenamenti e assenza di vento, con brinate diffuse. Mentre in altri casi non scenderanno al di sotto dei 3/5°C.