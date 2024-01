Guè Pequeno arriva a Torino con uno showcase al Joy&Joy

Venerdì 12 gennaio 2024 per l'evento PIZZA! da Joy&Joy arriva Guè Pequeno con uno showcase che sarà seguito dalla musica di Dj Rula (ATPC).

Membro dei CLUB DOGO, che torneranno insieme nel 2024, nel Gennaio del 2023, Guè Pequeno, pubblica “Madreperla”, prodotto interamente da Bassi Maestro. Con una media di un album ogni 18 mesi dal 2011, Gué resta fedele a sé stesso e ai fan, capace di creare tendenze a ogni ondata e restare una delle voci più simboliche della scena italiana. In “Madreperla” si trovano ospiti come sempre di rilievo, svelati attraverso un trailer apparso sui social: da Marracash, Sfera Ebbasta, Rkomi, Massimo Pericolo, fino all’incursione del fenomeno d’oltreoceano Benny the Butcher, membro del collettivo hip hop Griselda. Presenti anche nuove e interessanti leve, come Paky, Anna, Napoleone. I dodici brani di “Madreperla” vengono lanciati dal primo estratto “Mollami pt.2”, in cui Gué fa un omaggio al brano dancehall “Here Comes the Hotstepper di Ini Kamoze”, reinterpretandolo a suo modo.

Per info: https://www.joyandjoy.net/