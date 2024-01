La Reggia di Venaria festeggia un 2023 da +30%: i visitatori sono stati quasi 450mila. E ora punta sul Giro

Nell’anno 2023 sono stati 445.598 i visitatori del complesso della Reggia di Venaria, con un incremento di circa il 30% rispetto allo scorso anno.

In particolare, si segnala il successo della mostra Turner. Paesaggi della Mitologia, organizzata in collaborazione con la Tate britannica, che ha superato i 40.000 visitatori, in corso alle Sale delle Arti con l’altra grande mostra Sovrani a tavola. Pranzi imbanditi nelle corti italiane che registra un numero di turisti analogo, entrambe aperte fino a fine mese.





In crescita è anche l’afflusso durante le Festività Natalizie con molti stranieri: oltre 21.000 dall’8 dicembre. I riscontri positivi sono dovuti anche alle aperture festive con orario prolungato, grazie alle iniziative del programma di Immaginaria quali le Sere di Natale alla Reggia, eventi collaterali come i concerti con Lingotto Musica, il videomapping e le installazioni green di Corollaria che stanno animando la Reggia in questo periodo.





Molto soddisfatti Michele Briamonte e Guido Curto, rispettivamente presidente e direttore generale del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude: "Si tratta di numeri molto positivi che confermano un trend in crescita non solo per la Reggia di Venaria: anche l’apprezzamento dimostrato da parte dei molti visitatori nei nostri confronti ci sta incoraggiando a proseguire in questo senso e a guardare avanti. Per la prima parte del 2024 già si preannuncia un programma eclatante con la