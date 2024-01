"Dalle Periferie al Successo": a Chivasso Antonio Viola lancia il progetto "It Takes Two"

Il Gruppo Consigliare PER CHIVASSO, guidato dal consigliere comunale Bruno Prestìa organizza un dibattito pubblico. Il tema della serata è "Dalle Periferie al Successo" - storia di un ragazzo di periferia che lavorando e credendo in sé stesso arriva al successo. Con l'occasione sarà anche presentato il progetto curato e diretto proprio dal giovane chivassese, Antonio Viola.

Nato a Chivasso nel 2003, comincia nel 2014, a 11 anni, ad effettuare interviste telefoniche a personaggi del mondo dello spettacolo (cantanti, attori, scrittori) e a civili per raccogliere testimonianze storiche sul primo Novecento. Si avvicina successivamente al mondo del Doppiaggio, seguendo i turni di Mario Brusa a Torino e svolgendo attività teatrali. Nel 2019 entra nel Consiglio Direttivo della Società Storica Chivassese e pubblica il suo primo scritto sulla Chivasso nel periodo della Belle Epoque. Nel 2021 consegue il doppio diploma linguistico e francese Esabac con il massimo dei voti. Dal 2022 insegna Storia del Cinema nei licei e tiene i corsi di PCTO al liceo linguistico Europa Unita a Chivasso.

Allievo ed amico di Elio Pandolfi (attore, doppiatore e cantante italiano), considerato uno dei più grandi attori italiani del XX secolo, con oltre 70 anni di carriera, (1926-2021), crea e pubblica un intero film doppiato in suo onore "It Takes Two" con grossi nomi del doppiaggio italiano.

È attualmente il piú grande conoscitore della storia del Doppiaggio Londinese e, insieme ad altri, ha ricostruito la storia del Doppiaggio Disney degli anni'40-50. Allievo di Alessandro Barbero, è uno studente alla facoltà di Lettere di Vercelli.

Cos'è IT TAKES TWO?

Il gioco racconta le vicende di un padre e una madre che stanno per divorziare. Essi litigano in continuazione senza accorgersi che Rose, loro figlia, soffre e si da le colpe per la situazione. Un giorno, in preda allo sconforto, Rose, portando con sé due bambole create da lei a immagine dei genitori, chiede ad un libro trovato a scuola denominato "Libro dell'amore" un aiuto per far sì che i suoi tornino a volersi bene.

Avviene una specie di magia e le anime dei genitori vengono imprigionate nelle bambole create da Rose. A questo punto dovranno affrontare diverse situazione che li porteranno a vedere il mondo con occhi diversi, sempre sotto la guida del Dr. Hakim, il libro sull'amore che, come loro, ha preso vita.

L'omaggio vuole essere un ritorno del doppiaggio storico, quello sentito e professionale. Un omaggio al vero doppiaggio, incarnato nella figura di uno dei più grandi attori del Novecento, Elio Pandolfi.

"Fu mio amico e maestro di vita e confidente. Molte delle mie passioni sono nate grazie a lui e quindi gli dedico tutto questo", le parole di Antonio Viola.

"A Chivasso, in parte in presenza ed in parte in collegamento da remoto, avremo la possibilità di approfondire il tema insieme a grandi nomi del doppiaggio internazionale", dichiara Bruno Prestìa.

In presenza: MARIO BRUSA (TORINO) inventato il doppiaggio a Torino, ha una accademia teatrale Mario Brusa sotto la Mole, direttore del doppiaggio di Tempesta d’amore. Ha doppiato tra gli altri il cattivo principale di GRAVITY FALLS (DISNEY), VOCE DEL CONTE DRACULA NEL FILM DRACULA (2001) interpretato da KIRKWOOD, cast fisso di Cento Vetrine RENATO CORTESI (BERGAMO), GRANDE AMICO DI FEDERICO FELLINI, doppiatore di GERARD DEPARDIEU, del CANE DEGLI ARISTOGATTI TIGRO E PIPPO (DISNEY), CHUCKY della BAMBOLA ASSASSINA, in mamma ho perso l’aereo la voce della tv DELLA FINTA SPARATORIA In collegamento da remoto BRUNO ALESSANDRO: voce di RADAGAST de LO HOBBIT (IL SIGNORE DEGLI ANELLI) ISPETTORE DERRIK, IL GALLO DEI LONEY TOONES LILLY TIRINNANZI: voce della protagonista ne IL SORPASSO di LUCHINO VISCONTI, ZIA LUCIA IN ANDIAMO A QUEL PAESE DI FICARRA E PICONE

PAILA PAVESE: voce di MARILU DI LEONE IL CANE FIFONE, ha recitato con GASSMAN E PROIETTI, VOCE DI MORTISIA ADDAMS E DI JESSICA RABBIT

LUCA BIAGINI: voce del DOTTOR HOUSE, di COLIN FIRTH NEL DISCORSO DEL RE, ELROND l'elfo de IL SIGNORE DEGLI ANELLI

CARLO REALI: voce di CUGINO HIT FAMIGLIA ADDAMS, MICHAEL KEATON IN BEETLE JUICE, DON AMECHEE IN UNA POLTRONA PER DUE, CAPITAN UNCINO (DISNEY) PALPATINE DI STAR WARS, STAN LEE DELLA MARVEL, SPAZZACAMINO DI MARY POPPINS, SINDACO DEL GRINCH

ANGELO COLA: voce del COLONNELLO IN METAL GEAR SOLID, CORTEX IN CRUSH BAANDICOT

FABIO CAMILLACCI: (GIORNALISTA) – voce di KENT BROCKMAN giornalista tv de I SIMPSON

SERENA VERDIROSI: (definita la più grande doppiatrice di sempre) si mostrerà in viso per la prima volta davanti ad un pubblico – VOCE DAGLI ANNI 60 DELLA DOTTORESSA PROTAGONISTA DI STAR TREEK, ha recitato da bambina col grande TOTO’ IN TOTO FABRIZI E I GIOVANI D’OGGI

FRANCESCO VENDITTI: (FIGLIO DI ANTONELLO E SIMONA IZZO): VOCE DI DEADPOOL (MARVEL) insieme ad ALICE VENDITTI (FIGLIA)

FIAMMA IZZO (SORELLA SIMONA IZZO): Direttrice del DOPPIAGGIO DEL GLADIATORE, VOCE DI PUFFETTA DEI PUFFI E DEL GATTO BIRBA

FABRIZIO MAZZOTTA: voce di KRUSTY DEI SIMPSON, EROS DI POLLON, TONTOLONE DEI PUFFI

MARTINA MENICHINI: attrice de I CESARONI, SQUADRA ANTIMAFIA