Sport e solidarietà: la Nazionale Italia Poeti affronta la squadra del Cuore Matto

NAZIONALE ITALIANA POETI

La Nazionale Italiana Poeti nasce come una squadra di calcio composta esclusivamente da poeti Italiani. L’obiettivo è quello di coniugare cultura e sport per promuovere e divulgare la poesia all’interno di eventi e manifestazioni sportive. Ma non solo, la Nazionale Italiana Poeti è una realtà che porta la Poesia anche nei

luoghi dove spesso la poesia non arriva, ad esempio nelle carceri con i suoi laboratori già svolti a Velletri, Torino e ora in corso a Bollate e scende in campo come oggi, anche in altri sport, per cause importanti. Due anni fa la causa era la violenza sulla donna e i ragazzi sono scesi in campo a Torino contro una formazione del Torino femminile.