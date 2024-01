Dopo la "pausa" natalizia ripartono le vertenze torinesi: venerdì a Roma si affronta il futuro dei 300 lavoratori Lear

L'Epifania si portavia le Feste, ma riaccende anche i riflettori su alcune delle vertenze che più preoccupano il territorio torinese. Su tutte, quelle della Lear di Grugliasco e quella di TE Connectivity, a Collegno.

Venerdì il vertice a Roma

Sopratttutto, in queste ore si sta facendo il conto alla rovescia in vista dell'appuntamento che venerdì vedrà alle 11, a Roma, l'incontro presso il Ministero per analizzare la situazione dell'azienda della filiera della componentistica automotive di Grugliasco. A poche settimane, infatti, dalla firma che dà il via libera a un anno di cassa integrazione (si arriverà fino alla fine del 2024), non si sono spenti i timori sul futuro dell'azienda che, storicamente, lavora realizzando i sedili unicamente per Stellantis.

Un legame che ora rischia di farsi soffocante, visto che la produzione di componenti per vetture si limita ad alcuni modelli Maserati e, proprio il Tridente, è il marchio che lamenta più dolori e incertezze, in questi ultimi tempi, presso il polo produttivo torinese. Sono stati quantificati 310 esuberi su un totale di 410 lavoratori, ma è evidente che se - al termine dell'anno di ammortizzatori sociali - non sarà emersa una nuova prospettiva di lavoro, la questione tornerà a porsi nelle medesime condizioni.

A Roma ci saranno i sindacati metalmeccanici, ma anche i rappresentanti dell'assessorato regionale al Lavoro, guidati da Elena Chiorino.

Non solo la Lear

Ma come detto non c'è solo la Lear a preoccupare sindacati e istituzioni locali: buio pesto anche sul futuro di un'altra azienda come TE Connectivity. E' di fine novembre la notizia, infatti, che la multinazionale ha intenzione di ridimensionare fortemente la sua presenza produttiva a Collegno, mettendo così a rischio circa 222 posti di lavoro (su 300 totali).



Una decisione presa dal board del Gruppo, con la data fissata sul calendario in corrispondenza di settembre 2025. Colpa - dicono i manager - del calo della domanda nel settore del "bianco" (gli elettrodomestici di grandi dimensioni): la produzione di connettori saranno spostate negli USA e in Cina. Una decisione che ha già scatenato le reazioni di condanna dei sindacati e delle istituzioni, ma che soprattutto ricorda una vicenda con molte similitudini: quella della Embraco di Riva di Chieri, anche lei legata al settore degli elettrodomestici e anche lei spazzata via dalle cartine geografiche della produzione di una multinazionale.