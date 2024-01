Borse di studio universitarie, Chiorino: "Copertura al 100%. A breve erogazioni per pagare le rate in corso"

" Abbiamo garantito la copertura al 100% delle borse studio degli universitari: non sono stati tagliati fondi, anzi rispetto agli anni della giunta Chiamparino sono più che raddoppiati. Quest'anno arriviamo ad oltre 92 milioni di stanziamento: non c'è stato alcun taglio al diritto allo studio ". Così l'assessore regionale all'Istruzione Elena Chiorino ha voluto rispondere agli studenti, che da questa mattina hanno dato il via ad una protesta davanti a Palazzo Lascaris .

Chiorino: "Copertura totale"

A breve tutte le erogazioni

“ Faremo in modo che Edisu superi i suoi problemi di cassa e garantiremo il pagamento ai vincitori di tutte le borse di studio al più tardi entro fine mese: è un impegno concreto quello che, come Regione Piemonte, abbiamo deciso di assumere. L’erogazione immediata di 24 milioni di euro sarà in grado coprire le difficoltà di cassa di Edisu a noi ignote fino a ieri ”, ha poi aggiunto Chiorino assieme all'assessore al Bilancio Andrea Tronzano .

" Sulle rate attuali - ha aggiunto - abbiamo registrato un problema di flusso di cassa di Edisu. Appena saputo del disagio abbiamo dato mandato agli uffici: dalla prossima settimana inizieranno la erogazioni, per un totale di 24 milioni di euro. Per 1959 borse di studio - ha proseguito Chiorino - i soldi saranno disponibili a marzo ".

E sul punto è intervenuto anche il capogruppo regionale della Lega Alberto Preioni, che commenta: “La Regione Piemonte è una delle poche in Italia a garantire la copertura del 100% delle borse di studio: ne copriamo 17.860, tutti gli aventi diritto". E l'esponente del Carroccio tira una stoccata anche all'ex giunta Chiamparino.

“Quando la Regione era amministrata dal Partito Democratico, le borse di studio erano circa 12mila e furono stanziati soltanto 40 milioni di euro per questo capitolo di spesa. In cinque anni il numero di domande è esploso e sono più che raddoppiate le risorse messe in campo" conclude Preioni.

Sarno (Pd): "Sciretti inadeguato"

“Sono 1900 gli studenti idonei non beneficiari, poiché Edisu ha stimato male il numero di richiedenti e le tempistiche si sono inevitabilmente allungate. Sono 4 gli studenti iraniani che, dopo un lungo processo di selezione, non avendo ottenuto in tempo la borsa di studio hanno deciso di tornare in patria non sapendo come fare a vivere senza l’aiuto economico promesso. In centinaia, ancora, aspettano l’erogazione della prima rata, prevista tra gennaio e marzo, poiché la cassa Edisu ha subito dei ritardi” afferma il Consigliere regionale del Pd Diego Sarno.

“Nonostante la responsabilità regionale anche chiarita dall’Assessora Chiorino, la quale ha spiegato che i fondi non sono stati effettivamente mai tagliati, anche e soprattutto grazie alle nostre battaglie come PD, é il Presidente Edisu Sciretti colui che ancora una volta si conferma inadeguato al ruolo che ricopre. Tuttavia, un atteggiamento fuori luogo dell’Assessora Chiorino che a domande dei ragazzi propone un gentile “Candidatevi” e del Presidente Allasia che decide di interrompere bruscamente la seduta” aggiunge l’esponente dem, che conclude dicendo: "Chiediamo all’Assessora Chiorino e tutta la Giunta di attivarsi con un progetto specifico e immediato per far rientrare gli studenti internazionali a Torino e salvaguardare così il diritto allo studio”.

Disabato: "Al fianco degli studenti"

"Siamo al fianco degli studenti e delle studentesse che questa mattina hanno manifestato sotto Palazzo Lascaris per difendere il proprio diritto allo studio", ha invece commentato Sarah Disabato del Movimento 5 Stelle. "Questo tema dovrebbe essere prioritario e invece ci troviamo a dover sollecitare la Giunta Cirio a intervenire e a garantire tempi certi per la liquidazione delle borse di studio. Non ci interessa il rimpallo di responsabilità, ci interessa che vengano rispettati gli impegni presi nei confronti di chi studia nella nostra Regione".