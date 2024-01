Grugliasco, la guerra che insanguina il Medio Oriente in un incontro presso la sede dell'Anpi

Venerdì 12 gennaio, alle 21, presso la sede dell'Anpi “68 martiri”, in via La Salle 4, a Grugliasco, si terrà l'incontro “Palestina, una terra due popoli un massacro in atto”.

Se ne parlerà con Sami Hallac dell'Unione democratica arabao palestinese