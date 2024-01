Cenisia, i ladri-pittori finiscono in manette: avevano appena rubato 28 taniche di vernice in un cantiere

Sono tre persone di 18, 20 e 32 anni gli arrestati dai carabinieri per un colpo messo a segno in zona Cenisia, per la precisione in via Mezzenile 3. A bloccarli sono stati i carabinieri del Rediomobile, insieme ai colleghi della stazione di Pozzo Strada.



Il blitz è scattato dopo la segnalazione di un cancello forzato proprio nel condominio in corrispondenza del quale è stato allestito un cantiere edile. Una volta all'interno, i tre erano riusciti ad appropriarsi di ben 28 taniche di pittura per esterno, che sono state recuperate dalle forze dell'ordine e restituite agli aventi diritto.