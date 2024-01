"Viaggi gratis un anno sui bus di Torino con la nuova carta". Gtt avvisa: "È una truffa"

In rete si stanno moltiplicando le false iniziative promozionali sui biglietti ed abbonamenti Gtt per viaggiare sui bus, tram e metropolitana. L'ultima truffa, in ordine di tempo, invita le persone a seguire un link per ricevere "un anno di viaggi gratis con la nuova carta di Gruppo Torino e Trasporti a soli 2.35 euro".

Il precedente

Ad inizio anno la pagina Facebook “Metropolitana di Torino”, aveva pubblicato un annuncio fake su una carta viaggio 12 mesi gratuita. "Diffidate! - scrive Gtt su Telegram - I nostri biglietti, abbonamenti e titoli di sosta si possono acquistare solo sul nostro e-commerce e sulle App ufficiali".