Moncalieri, contro i 'furbetti della bici' arriva il limite dei 10 km/h sulle vie collinari

Da un pò di tempo Moncalieri deve fare i conti con i 'furbetti delle bici', coloro che sfrecciano a tutta velocità non solo in città, ma anche sui percorsi sterrati o sulle strade collinari.

I problemi di strada Cenasco

Dopo le diverse segnalazioni arrivate lungo strada Cenasco, il Comune in accordo con la Polizia locale nei giorni scorsi ha deciso di firmare una speciale ordinanza che pone il limite di velocità a 10 km/h nelle vie della collina per limitare i rischi di chi va sulle due ruote incurante delle regole. Una scelta fatta anche per dare una risposta ai residenti della zona che da tempo lamentano comportamenti insicuri di chi viaggia sulle bici.

'Deterrente' contro gli eccessi

L'ordinanza del Comune di Moncalieri non prevede alcun sistema di controllo effettivo della velocità avvalendosi delle nuove tecnologie, ma vuole servire come deterrente contro gli eccessi e i comportamenti di chi mette in pericolo l'incolumità altrui.