Stop ai treni per 3 anni tra Ivrea e Aosta. La VdA lancia un sondaggio per il bus diretto per Torino

Stop per tre anni per i treni tra Ivrea e Aosta

"Persiste la richiesta di un percorso diretto in autobus tra Aosta e Torino: uscirà un sondaggio per valutare meglio questa esigenza". A dirlo è l'assessore Regionale ai Trasporti della Valle d'Aosta, in risposta al consigliere Claudio Restano.

Stop ai treni per 3 anni

Dallo scorso 3 gennaio l'unica tratta ferroviaria in servizio della Valle d'Aosta, l'Aosta-Ivrea, è chiusa per consentire i lavori di elettrificazione della linea lunga 66 chilometri. Un cantiere che durerà tre anni, con inevitabili disagi per i valdostani e piemontesi che si spostano tra le due regioni.



79 milioni di euro di lavori

Gli interventi sono stati aggiudicati da Rete ferroviaria italiana nell'aprile scorso, al termine di una gara da 79 milioni di euro, finanziati anche con fondi del Pnrr.

Il sondaggio

Per sopperire a questa chiusura, sono entrati in servizio dei bus che connettono Aosta e Ivrea, con tempi di percorrenza più lunghi rispetto al treno dai 10 ai 40 minuti. Sono molti però i pendolari e gli universitari che chiedono un collegamento diretto con Torino: da qui il sondaggio, che ha preso il via ieri.



Le sottostazioni

Oltre a l'elettrificazione, è prevista la realizzazione di tre nuove sottostazioni elettriche a Donnas, Châtillon ed Aosta con l'adeguamento delle opere e delle gallerie lungo la tratta.