Grugliasco capitale dei minerali: nel fine settimana la 19esima edizione della mostra

Il padiglione espositivo “La Nave”, all’interno del parco culturale Le Serre in via Tiziano Lanza a Grugliasco, torna ad animarsi in occasione della 19ª edizione della Mostra di minerali. Sabato 13 e domenica 14 gennaio va in scena un appuntamento ormai imperdibile per gli appassionati di questo magico mondo e, perché no, anche per chi non ha mai visto da vicino questi magnifici prodotti della natura. Dalle 9 alle 18 di sabato e domenica, si potranno ammirare più di 200 metri di tavoli impreziositi da cristalli provenienti da tutto il mondo. L’ingresso è gratuito e i bambini torneranno tutti a casa con un omaggio.