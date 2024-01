Eccellenze alimentari a Montecitorio: Inalpi tra i premiati

Trionfo dell'alimentazione Made in Italy a Montecitorio, sede Camera dei Deputati, per l'annuale cerimonia di gala del Premio 100 Eccellenze Italiane 2023, prestigioso riconoscimento alla presenza delle Istituzioni e del Vice Presidente Camera On. Giorgio Mulè.

L’azienda piemontese Inalpi è stata premiata nel settore lattiero-caseario, insieme ad altri protagonisti del food italiano. Da Prof. Giorgio Calabrese (volto tv) alle bottiglie Acqua Smeraldina, passando per il food manager Daniele Bartocci (King of Pizza) e lo chef dei big di Hollywood Paolo Celli. Sono loro tra le 100 storie di successo per la serata di gala delle 100 Eccellenze Italiane 2023 che si è svolta nelle ultime settimane nella splendida cornice di Montecitorio, nel cuore di Roma. Nell'occasione, come da tradizione, sono stati assegnati i riconoscimenti ai migliori personaggi dell'annata appena conclusa, dalle realtà imprenditoriali al food&beverage fino ad arrivare alla televisione, alla cultura e allo sport. Tra le celebrità premiate, nelle rispettive categorie, Paolo Bonolis e Pino Insegno per la tv, Loris Capirossi (sport), Gianluigi Buffon (Calcio). Ma anche e soprattutto importanti esponenti del panorama alimentare italiano che si sono contraddistinti per qualità, know-how, competenza ed ingegno Made in Italy Per questa nona edizione del Premio 100 Eccellenze Italiane, patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da altri Ministeri (con la presenza dell’editore Rde Riccardo Dell’Anna che pubblicherà in questi primi mesi del 2024 il volume delle 100 eccellenze italiane dell'anno) sono stati selezionati i più importanti player dell'alimentare italiano. Qui il video integrale della cerimonia del 30 novembre alla Camera, trasmessa nell'occasione in diretta direttamente dal canale ufficiale Camera dei Deputati, con i vari protagonisti che sono saliti sul palco a ritirare l'ambito riconoscimento https://webtv.camera.it/evento/23957

Ecco i 5 premiati per il settore alimentare italiano. 1) Inalpi punto di riferimento per il settore lattiero-caseario 2) Prof. Giorgio Calabrese (esperto di alimentazione e nutrizione, abituale volto televisivo) 3) Paolo Celli: uno degli storici chef italiani, noto come chef delle star di Hollywood 4) Daniele Bartocci (giovane food manager, giornalista e personaggio talent cucina King of Pizza). 5) Acqua Smeraldina per le bottiglie di acqua naturala di origine millenaria Made in Italy.