Da più di 10 anni le spese per la segnaletica non aumentano e GTT è in ritardo con gli interventi

Da più di 10 anni la spesa annuale per la segnaletica della città non aumenta, andando a ridurre la qualità degli interventi. È quanto emerso durante la convocazione di GTT nella commissione dei servizi pubblici locali, che ha ascoltato l'azienda dei trasporti fare il punto sull'operato della segnaletica e dello sfalcio dell'erba nelle sedi tranviarie.



GTT, che gestisce i trasporti pubblici e le aree di sosta per conto della Città, spende annualmente un milione di euro per quanto riguarda la segnaletica. Come spiegato dall'azienda, per il 2023 la maggior parte delle spese sono state sostenute per la segnaletica orizzontale (35%) e verticale (17%), mentre i lavori per la realizzazione delle aree di sosta per i residenti (le nuove strisce blu e gialle che sono spuntate in alcuni quartieri) hanno coperto il 16,5% del budget, la realizzazione delle ordinanze di sosta per disabili il 18% e le operazioni di pronto intervento il 13%.



In seguito all'intervento del consigliere Pierino Crema (PD), che ha chiesto da quanti anni la spesa annuale per la segnaletica sia la stessa, GTT ha risposto che almeno dal 2002 il budget non è mai stato variato. Crema ha fatto notare come, con l'aumento delle spese, stanziare lo stesso budget da anni possa aver fatto ridurre la quantità o la qualità degli interventi. Nel 2023, infatti, gli interventi previsti non sono stati portati a termine, rendendo necessario recuperare gli arretrati durante il 2024.



Ma secondo l'assessora ai trasporti e alla viabilità Chiara Foglietta il problema non è stato il budget, ma organizzativo. "Ci sono stati ritardi nel 2023 - ha precisato - e nel 2024 stiamo cercando di ottimizzare le richieste di interventi da parte delle circoscrizioni, non deve essere solo un anno in cui recuperiamo questi interventi ma in cui ci mettiamo in pari. Non è un problema economico finanziario, dobbiamo cercare meglio di organizzare meglio il lavoro".