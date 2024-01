Nichelino piange la scomparsa dell'ex sindaco Angelino Riggio

La notizia è arrivata nella tarda serata di ieri, con la conferma giunta anche dal segretario cittadino del Pd Antonio Landolfi con un commosso messaggio sui social. Nichelino piange la scomparsa di Angelino Riggio, 76 anni, ex sindaco della città ma anche consigliere regionale e medico, che dopo una vita nel centrosinistra nell'ultimo decennio era diventato un fiero oppositore del Pd.

Una vita a sinistra, poi lo strappo nel 2014

Nel 2014, infatti, aveva vinto per una manciata di voti le primarie nei confronti di Carmen Bonino (poi assessore e attuale vice sindaca, ndr), ma il partito non ne aveva voluto riconoscere il successo. Da lì è iniziata una battaglia che, - dopo il commissariamento del Comune - lo ha portato sì a sostenere Giampiero Tolardo per il voto del 2016 (quando l'attuale primo cittadino era espressione soprattutto di una serie di liste civiche, oltre che degli 'esuli' del Pd che avevano seguito Riggio), salvo poi favorire la nascita del cosiddetto Polo delle Primarie nel 2021.

Una coalizione che vedeva assieme M5S, alcune liste civiche e i fuoriusciti dalla prima giunta Tolardo, dopo che il primo cittadino aveva riportato il Pd nella maggioranza del governo cittadino, ricompattando il centrosinistra attorno al suo nome. La sua candidata, Sara Sibona, venne sconfitta già al primo turno da un Tolardo confermatosi alla guida della città, dopo che Riggio lo aveva più volte e duramente attaccato in campagna elettorale.

Il commosso ricordo di Antonio Landolfi

Ma le polemiche del passato adesso lasciano spazio solo alla commozione e al ricordo. Tolardo oggi ha annullato in segno di lutto l'appuntamento con il banchetto del sindaco, come avviene ogni mese, per Riggio hanno speso parole di affetto sia il consigliere regionale di Nichelino Diego Sarno che il segretario cittadino del Pd Landolfi. "Una notizia dolorosa e terribile. Ci ha lasciato Angelino Riggio. Il medico, il Sindaco, il Consigliere regionale ma soprattutto un grande protagonista della storia di Nichelino. A nome mio e della comunità del Partito Democratico, ci stringiamo con affetto alla famiglia e a tutti i suoi cari".