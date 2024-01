Donna di 61 anni investita da un treno alla stazione di Chivasso

Treni in ritardo questa mattina per l'investimento di una donna avvenuto nei pressi della stazione di Chivasso.

La circolazione ferroviaria è stata momentaneamente sospesa tra Chivasso e Torino.

La donna di 61 anni è morta sul colpo dopo essere finita sotto un treno Inter city notte proveniente da Salerno e diretto a Torino.

L'investimento è avvenuto verso le 9 del mattino. I sanitari accorsi hanno solo potuto constatare il decesso della donna. La polfer di Chivasso e i carabinieri indagano sull’accaduto, ma secondo una prima ricostruzione la donna si sarebbe buttata all'altezza del binario 2 all’arrivo del treno.



Per permettere il recupero del corpo i vigili del fuoco hanno chiesto l’interruzione della linea elettrica per lavorare in sicurezza.



I treni Intercity e Regionali registrano ritardi anche oltre i 70 minuti.