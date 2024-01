Organizzazione cerimonia funebre: cremazione oppure no?

L’organizzazione di una cerimonia funebre richiede grande impegno soprattutto perché nel nostro paese sono davvero poche le persone che, quando ancora in vita, lasciano disposizioni circa il loro funerale. Così accade che chi resta deve farsi carico di un’importante responsabilità, ovvero quella di organizzare un funerale cercando di rispettare il volere della persona che non c’è più. C’è chi opta per la cremazione, c’è chi invece sceglie una sepoltura tradizionale. Qualsiasi sia la vostra scelta, Taffo sarà pronto a metterla in pratica. Tra le agenzie di onoranze funebri Brescia, Taffo Funeral Services è quella che mette al servizio di ognuno grande esperienza nel settore per offrire a chi si rivolge a noi la possibilità di poter scegliere tra una serie di servizi. Il nostro staff sarà in grado di occuparsi della cremazione garantendo l’effettiva sicurezza dell’intero processo grazie a un sistema brevettato che ricorda quello dei braccialetti che vengono dati a mamma e figlio negli ospedali, al momento della nascita.

Onoranze funebri Brescia: i servizi offerti da Taffo

Oltre alla cremazione, potrete rivolgervi a noi anche per tutta una serie di altri servizi. Possiamo occuparci della preparazione della salma anche nei casi più delicati, in seguito a, perché i nostri esperti di tanato-estetica sono in possesso delle più tecnologiche strumentazioni.garantisce anche il servizio di allestimento della camera ardente ed è in grado di assecondare tutte le richieste di allestimento, relativamente ai vari credo religiosi. Grazie all’utilizzo di uno speciale automezzo, capace di trasportare contemporaneamente ben 6 allestimenti, la nostra agenzia di onoranze funebri Brescia garantiscema soprattutto cura ed attenzione ai dettagli. Professionalità ed affidabilità sono le qualità che da sempre contraddistinguono il nostro lavoro e che ci rendono orgogliosi: per noi di Taffo è importante riuscire aseppur in un momento di così forte dolore. Pensiamo anche alla pubblicazione dei necrologi e forniamo un esclusivo servizio di dispersioni delle ceneri in mare, avvalendoci di imbarcazioni a vela o a motore che possono ospitare fino a 12 persone. Offriamo la possibilità di escursioni anche di intere giornate o, su richiesta, di 48 ore con l’assistenza di skipper preparati e dall’esperienza comprovata. E ancora, tra i servizi esclusivi offerti dalla nostra agenzia di onoranze funebri Brescia anche quello di diamantificazione delle ceneri. Un servizio che in pochi in Italia riescono a garantire e che noi forniamo grazie alla collaborazione con il, leader nel settore.