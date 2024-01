Comune, "Un aiuto ai mercatini tematici"

Ogni operatore dei mercatini tematici potrà aumentare il numero di proposte – oggi ne sono consentite tre – per favorirne la diffusione nelle periferie; con il parere favorevole espresso in Sala Rossa dalla Giunta la mozione proposta dal capogruppo dei Moderati Simone Fissolo prevede la modifica al Regolamento 284 che all’articolo 9 recita: “Un medesimo soggetto può essere riconosciuto accompagnatore di non oltre tre mercati tematici periodici, considerando nel loro insieme quelli cittadini e circoscrizionali”, limite che sarà superato dalla possibilità di aumentare il numero di possibili mercati tematici proposto da ciascun operatore.

L’atto di indirizzo già discusso in 3^ Commissione è stato approvato all’unanimità dall’assemblea dopo gli interventi del proponente, Crema, Russi, Firrao e dell’assessore Chiavarino.