"Acqua torbida e maleodorante dai rubinetti di Rivoli": la denuncia di FdI

Dopo il caso degli odori molesti a Cascine Vica, i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia denunciano la presenza di acqua torbida nei rubinetti dei rivolesi.

"Abbiamo depositato un'interrogazione - hanno spiegato i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Valerio Calosso, Vincenzo Vozzo e Federico Depetris - con cui chiediamo al Comune, alla SMAT, all' Asl e ad Arpa, di avere i risultati di eventuali campioni analizzati e con cui chiediamo delucidazioni in merito ad alcune sostanze trovate in alte concentrazioni nell’acqua dei nostri rubinetti come Bario e Zinco come ci è stato documentato da un cittadino che ha commissionato delle analisi presso un laboratorio accreditato."

"Ci stanno giungendo segnalazioni da tutti i quartieri della Città sulla presenza di acqua di torbida. Vogliamo andare a fondo della questione e capire costa sta succedendo alla nostra rede idrica" hanno proseguito i consiglieri Valerio Calosso, Vincenzo Vozzo e Federico Depetris

Il consigliere comunale Vincenzo Vozzo ha voluto precisare che "il nostro non è un attacco né all’amministrazione né alla società che gestisce la rete distribuzione dell’acqua potabile sul nostro territorio, è doveroso però mantenere alta l’attenzione su un servizio pubblico di primaria utilità come l’acqua."