Tra 2024 e 2025 trenta nuovi minibus elettrici per le strade di Torino. Obiettivo riattivare la Star2 e potenziare la Star 1

Per le vie di Torino arrivano nuovi minibus elettrici, con l'obiettivo di far tornare operativa la linea Star 2 dall'ospedale Gradenigo a corso Bolzano. Ed attivare poi la nuova Star 3, che avrà il compito di collegare i parcheggi del V Padiglione con il parcheggio Santo Stefano a Porta Palazzo.

22 mezzi

Gtt, grazie ai fondi del Pnrr, ha infatti aggiudicato la gara per l’acquisto dei veicoli che prevede un primo lotto di 22 mezzi e la possibilità di acquistarne altri 8. La fornitura è stata vinta da INDCAR, azienda leader nel settore dei minibus in Europa, con sede in Spagna.

Il modello scelto è elettrico e-B6, un minibus di 6 metri. Si tratta di un prodotto con oltre 200 chilometri di autonomia in grado di trasportare fino a 33 passeggeri, molto compatto e con una grande manovrabilità, vista la necessità di transitare nelle strade del centro storico.

“Il progetto di transizione ecologica di GTT - ha spiegato l'Amministatore Delegato di Gtt Serena Lancione - vuole essere completo e toccare tutte le tipologie di servizio. Per questo, alla grande fornitura di bus standard, normali e articolati, abbiamo affiancato l’acquisto di veicoli di piccole dimensioni, adatti a gestire il nuovo progetto di linee Star per rendere il centro cittadino raggiungibile con il mezzo pubblico, in modo capillare e con veicoli ad impatto zero”.

Le linee Star 1, 2 e 3

La consegna del primo lotto di contratto con GTT a Torino sarà di 10 unità e avverrà alla fine del 2024 e il resto di 12 unità sarà all'inizio del 2025. Con i nuovi mezzi si vuole potenziare la Linea Star 1 e riattivare nei prossimi mesi la linea Star 2 che collegherà sempre l'ospedale Gradenigo con corso Bolzano, passando sempre per il centro di Torino.

A queste si aggiungerà in futuro la Star 3. I nuovi minibus elettrici saranno a servizio dei parcheggi del V Padiglione con il parcheggio Santo Stefano a Porta Palazzo.