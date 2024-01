Al via la IX edizione del "PEF - Premio Eccellenza Formazione AIF"

Da oggi, martedì 16 gennaio, sono aperte le iscrizioni alla IX Edizione del PEF Premio Eccellenza Formazione, la più prestigiosa iniziativa dell’Associazione Italiana Formatori, con la quale AIF mira a diffondere le buone pratiche inerenti i percorsi di apprendimento e valorizzazione del capitale umano e dello sviluppo organizzativo.

Il PEF, continuando a dar luce e valore alla formazione di qualità, è rivolto a grandi aziende e PMI, enti e istituzioni, scuole e università, associazioni, agenzie e liberi professionisti, che intendono candidare i propri Progetti Formativi ideati ed erogati nel 2023.

È possibile consultare il bando e la documentazione necessaria per l’invio delle candidature nella pagina dedicata al Premio sul sito web associazioneitalianaformatori.it.

Per maggiori informazioni, invitiamo a scrivere all’indirizzo e-mail premioaif@zip-progetti.it.

Le iscrizioni sono aperte fino al 5 maggio 2024.

Le sei Aree Tematiche nelle quali candidare i percorsi formativi sono: Ambiente Etica e Responsabilità sociale - Comunicazione e Cultura - Economia Processi Produttivi e Sostenibilità - Digitale e Nuove Tecnologie - Organizzazione e Risorse Umane - Salute Sicurezza e Benessere Organizzativo. Per ciascuna di queste aree saranno coinvolte figure importanti come componenti della Giurie Tecniche. Verranno conferiti i premi ai primi tre classificati per ogni area e le giurie assegneranno delle Menzioni ai progetti meritevoli di attenzione.

La “Menzione speciale Fondimpresa” sarà attribuita al migliore progetto formativo realizzato con l’erogazione di questi fondi da una specifica giuria dedicata.

La Cerimonia di premiazione è in programma per giovedì 27 giugno P.M. 2024 a Torino c/o il SERMIG Arsenale della Pace.

Come in tutte le edizioni, i risultati della IX edizione del PEF saranno pubblicati nel Numero Speciale edito dall’Associazione e diffuso in tutta Italia.

La responsabile AIF del Premio Emanuela Truzzi ricorda che “il PEF porta un ampio respiro nel panorama culturale offrendo visioni del mondo sempre più aperte, illuminate e condivise”.