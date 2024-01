Parco della Salute: confermato l'avvio dei lavori entro fine anno

Si è svolta oggi al Grattacielo Piemonte la riunione del Collegio di Vigilanza del Parco della Salute. All’incontro hanno partecipato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi, il rettore dell’Università di Torino, Stefano Geuna, l’assessore Paolo Mazzoleni in rappresentanza del Comune di Torino, Giuseppe Savoia, direttore Valorizzazione e Sviluppo Immobiliare di FS Sistemi Urbani, società capofila del Polo Urbano del Gruppo FS e il direttore dell’Azienda ospedaliera Città della Salute, Giovanni La Valle, ovvero i soggetti firmatari dell’accordo per la realizzazione del Parco della Salute.

La riunione si è svolta alla presenza del commissario straordinario Marco Corsini.

«Tutto procede secondo i tempi previsti» dichiara il commissario Corsini che ha fornito al collegio di vigilanza l’aggiornamento dell’iter progettuale. A fine novembre sono state inviate le lettere di invito alle aziende che dovranno presentare le offerte entro il 12 aprile. Per quanto riguarda le bonifiche, il commissario ha informato della necessità di far convergere in questa fase le risorse attualmente disponibili per la bonifica, 18,8 milioni di euro, sull’intervento in corso nell’area destinata ad ospitare il Parco della salute con l’obiettivo di concludere gli interventi, che oggi hanno superato il 60 per cento, per l’avvio dei lavori del Parco previsto entro la fine dell’anno.

«L’iter di realizzazione dell’ospedale prosegue come stabilito – dichiara il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio – e il commissario ha confermato il rispetto della tempistica e degli impegni. Per quanto riguarda le bonifiche per il secondo lotto, l’area dedicata al Campus per la ricerca e per la didattica, saranno coperte dalle risorse già garantite dai fondi ex articolo 20, che la Regione ha già previsto per far fronte agli extra costi del Parco della salute. Sono stati infatti stanziati 83 milioni, di cui 72 già assegnati al progetto dell’ospedale».

«Come previsto dagli accordi la Regione assicura la copertura dei costi delle bonifiche dell’area del Campus e giovedì e venerdì saremo a Roma al Ministero proprio per approfondire l’iter di finanziamento del progetto, in accordo con l’Università» aggiunge l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi.

«I lavori per Parco della Salute proseguono secondo i tempi stabiliti e questa è un’ottima notizia per il futuro della sanità regionale. Il percorso intrapreso è quello giusto, che finalmente sta per portare all’assegnazione della gara. Si aprirà subito dopo la fase fondamentale della progettazione per la quale l’Università di Torino saprà offrire il suo contributo sulla base delle necessità funzionali e delle nuove esigenze anche in fatto di formazione e ricerca» aggiunge il rettore dell’Università di Torino Stefano Geuna.