Collegamento tra Volpiano e Caselle, incontro tra sindaci e Agenzia mobilità piemontese

Nel pomeriggio di lunedì 15 gennaio i sindaci di Volpiano Giovanni Panichelli, di Leinì Renato Pittalis e di Caselle Torinese Giuseppe Marsaglia, insieme all’assessore ai Trasporti del Comune di Volpiano Marco Sciretti, hanno partecipato ad un incontro all’Agenzia della mobilità piemontese. Sul tavolo è stata posta la questione relativa alla realizzazione di una linea di gronda che metta in comunicazione le stazioni di Volpiano e Caselle e, di conseguenza, l’aeroporto di Torino-Caselle passando per Leinì; erano presenti anche i mobility manager di alcune aziende dell'area che hanno manifestato interesse alla realizzazione di questo progetto.

Commenta il sindaco di Volpiano Giovanni Panichelli: "L’impegno attuale da parte dell'Agenzia, per parola della presidente Cristina Bargero che ringrazio per la disponibilità, è quello di redigere un progetto al fine di valutare l’impatto economico a fronte delle risorse che si riusciranno a reperire. Tale progetto nasce da una richiesta molto sentita nei nostri territori e che proponiamo da anni come Unione dei Comuni NET e di fatto rappresenterebbe un'opportunità importante per la mobilità dei tanti lavoratori dei nostri territori e dei cittadini in generale".