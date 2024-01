Fogli di via per chi protesta per l'ambiente, avvocati e docenti davanti al Comune: "Il dissenso non va criminalizzato" [FOTO]

"Il dissenso non va criminalizzato". È questo uno dei cartelli esposti dai manifestanti che, insieme ad avvocati e docenti si sono ritrovati oggi davanti al Comune di Torino in difesa del diritto di protesta. A suscitare preoccupazione, il sempre più frequente ricorso da parte delle Questure a misure di prevenzione del codice antimafia (come il foglio di via o l’avviso orale) in risposta a manifestazioni ambientaliste, come quella promossa dagli Extincion Rebellion sul tetto dell'Oval durante l'Aerospace and Defence Meeting.

Avvocati ed ambientalisti

A schierarsi al loro fianco gli avvocati Gianluca Vitale e Roberto Capra, l'ex magistrato Livio Pepino, la professoressa Alessandra Algostino (docente di Diritto Costituzionale presso l'Università di Torino) e Roberto Mezzalama, presidente di Torino Respira. "La risposta del Governo - ha osservato Mezzalama - al cambiamento climatico è giudicata insufficiente da tutti gli osservatori scientifici". "Non bisogna dimenticare - ha aggiunto - le ragioni che spingono gli attivisti a scendere in piazza, come il collasso ambientale in alcuni paesi o le migrazioni climatiche. Individui che calano uno striscione su un palazzo sono un'inezia rispetto a questi fatti".

"Restrizione del diritto di protesta"

Docenti e avvocati denunciano come negli ultimi anni, in particolare con il governo Meloni, si assista ad una crescente repressione delle manifestazioni. La docente di UniTo Alessandra Algostino lo ha provato in prima persona, rimanendo ferita nei disordini al Campus Einaudi tra polizia e studenti. "Assistiamo - ha spiegato la giurista - ad una crescente restrizione del diritto di protesta, della possibilità di poter manifestare il proprio pensiero, ma anche del diritto di riunione".

"Molto spesso - ha aggiunto - questi manifestanti sono raggiunti da fogli di via, dalla dubbia legittimità costituzionale: questi strumenti vanno salvaguardati, ma ne va ridotta portata. Il pluralismo e il conflitto sono importanti in democrazia".

Posizioni condivise dagli avvocati Roberto Capra e Gianluca Vitale. "La libertà di manifestazione del proprio pensiero - ha sottolineato Capra - riguarda tutti. Persone non violente sono state colpite da misure di prevenzione: le norme utilizzate creano limiti alla libertà di manifestare pensiero e di circolare". Per Vitale l'applicazione del foglio di via è "incongruo rispetto al fine della norma, ma congruo rispetto al fatto che si voglia spaventare".

"Interventi punitivi"

Un pensiero condiviso dall'ex magistrato Livio Pepino, per cui questi strumenti giudiziari sono "solo interventi punitivi". A schierarsi al fianco degli attivisti Marco Grimaldi (Verdi Sinistra), Alice Ravinale e Sara Diena (Sinistra Ecologista), Diego Sarno (Pd). Per Grimaldi, Ravinale, Siena le misure sono "un totale rovesciamento della realtà e di ciò di cui dovremmo avere paura: la crisi climatica, che il Governo italiano non ha alcun interesse a contrastare, mentre tratta come terroristi coloro che ci parlano dell'urgenza di agire".