Rifiuti e fango davanti alle case a Cavoretto, residenti esasperati: "Così da giugno, degrado porta degrado"

Fango e immondizia davanti alle case di strada Ronchi tra il civico 71 e 73 a Cavoretto. Una situazione che ha esasperato un residente, che sui social si è sfogato con un video in cui riprende lo stato di degrado in cui versa quel tratto di strada.

“Vorrei avere davanti chi lascia l’immondizia e chi da giugno dell’anno scorso ha lasciato una montagna di fango davanti alle case” spiega nel breve video caricato sul gruppo Cavoretto. Il cumulo di fango, su cui adesso hanno addirittura iniziato a crescere degli arbusti, si è formato in seguito alle forti piogge cadute a giugno 2023.

“Come Amiat avete ricevuto più di un sollecito per rimuovere questo fango, siete uguali a chi lascia l’immondizia qui davanti. Degrado porta degrado” continua il cittadino che aveva già segnalato il problema all'Amministrazione, all'Arpa e all'Amiat a fine dello stesso mese di giugno.

A rispondere al cittadino è stato il coordinatore della Circoscrizione 8, Roberto Passadori: "E' stato già segnalato senza risultato, torniamo a farlo, è una vera indecenza".

“Gli addetti avevano assicurato che Amiat sarebbe intervenuta per asportare il fango, ma questo non è mai avvenuto nonostante i solleciti - aggiunge Passadori - Purtroppo al degrado ed alla difficoltà di parcheggio in zona, si è aggiunto qualche incivile che ha pensato di trasformare il luogo in una discarica e continua a gettare sacchi di spazzatura varia. Il fatto è stato segnalato per l'ennesima volta”.