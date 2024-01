Tentano di entrare nel cantiere della linea 1, nuovo stop alla metropolitana di Torino

Nuovo stop questa mattina alla metropolitana di Torino. Dalle 6.40 alle 7 il servizio della linea 1 è stato temporaneamente sospeso per l'intrusione di ignoti all'intero dei cantieri del prolungamento fino a Cascine Vica. La sospensione è durata circa venti minuti ed attualmente i vagoni hanno ripreso a circolare su tutta la tratta Fermi-Bengasi.

Secondo stop

Nelle ultime 24 ore si tratta però del secondo stop alla metropolitana di Torino, per atti vandalici. Ieri alcuni writers si erano introdotti all'interno delle galleria e la linea 1 era stata bloccata per circa un'ora, dalle 6.30 alle 7.20. Sia oggi, come ieri, si attendono disagi per i lavoratori e studenti che devono raggiungere le loro destinazioni.

Stazioni affollate

A causa infatti dello stop - nell'ora di punta - le stazioni sono affollate dalle persone, che non sono riuscite a prendere i mezzi precedenti: molti convogli risultano pieni.