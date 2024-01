Torino, la Circoscrizione 4 contro petardi e fuochi d'artificio: "Una colonna sonora che suona da troppo tempo"

La Circoscrizione 4 si schiera contro lo scoppio di petardi e fuochi d'artificio, una pratica ormai sempre più diffusa e non più limitata ai soli giorni di Capodanno: durante l'ultimo Consiglio dell'ente decentrato, è stata approvata all'unanimità un'interpellanza sul tema presentata dal coordinatore all'ambiente Lorenzo Ciravegna (Moderati).

Petardi e fuochi d'artificio

Il fenomeno si è presentato in modo particolarmente preoccupante da qualche tempo e, al di là di tesi più o meno fantasiose, si è diffuso in diversi quartieri della città: “Da circa sei mesi – si legge – in orario serale e notturno vengono fatti scoppiare fuochi artificiali e petardi nei quartieri San Donato, Campidoglio e Parella: gli stessi scoppi vengono avvertiti anche in altre circoscrizioni causando disturbo della quiete pubblica, fastidio agli animali domestici nonché un peggioramento dei valori della qualità dell'aria, in particolare per quanto riguarda le polveri sottili”.

Le richieste alla Città

L'interpellanza esprime alcune richieste al sindaco di Torino Stefano Lo Russo e all'assessore competente per materia, soprattutto visto il divieto imposto dal Regolamento Comunale per la tutela e il benessere degli animali: in particolare, se risultano segnalazioni alla polizia municipale e interventi con violazioni accertate, se si ritiene opportuno predisporre controlli serali, portare la problematica all'attenzione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e predisporre una campagna di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza.