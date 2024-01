Viù, conclusi i lavori per per l’allargamento della Sp 32 in frazione Guicciardera

Sono stati ultimati a fine anno 2023 i lavori relativi al secondo lotto funzionale per la realizzazione dell’allargamento stradale della Sp 32 in Comune di Viù, tra le frazioni Trichera e Guicciardera, consegnati in data 30 agosto 2023, per rendere più agevole e sicura la percorrenza del transito veicolare.

Il tratto precedente, a valle, a partire dal km 16+350 circa era già stato oggetto d’intervento con l’esecuzione del primo lotto. Rispetto a quanto realizzato con il primo lotto, che prevedeva l’allargamento della sede stradale soprattutto verso monte, le opere del II Lotto hanno riguardato invece l’allargamento della carreggiata verso valle.

Anche lungo questo tratto la sede stradale è stata ampliata prevedendo la sede della carreggiata stradale a sette metri di larghezza, con opere di regimazione acque mediante cunette alla francese e opere di sostegno in sottoscarpa realizzate con scogliere in massi ciclopici cementati .

È stata infine posizionata sul margine laterale una barriera di sicurezza in acciaio Corten, per una migliore integrazione ambientale delle opere realizzate.

L'importo dei lavori, affidati alla ditta Sovesa Srl e realizzati con l’ausilio del subappaltatore Marietta Srl, è stato complessivamente di circa 512.000,00 euro.

La percorribilità delle strade è aggiornata e consultabile alla pagina

www.cittametropolitana.torino.it/viabilita/percorribilita_strade/modifiche_viabilita.shtml