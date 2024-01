Aurora, esplosi fuochi d'artificio a mezzanotte sul “Ponte del Carbone” [VIDEO]

Quella che sta diventando un'abitudine sempre più consolidata (e decisamente antipatica) in molti quartieri di Torino, non più solo a Capodanno e in barba ai divieti imposti dai regolamenti comunali, non accenna a placarsi.





Nella notte tra mercoledì e giovedì, infatti, sul “Ponte del Carbone” di Aurora è stata esplosa una raffica di fuochi artificiali. L'episodio è accaduto intorno alla mezzanotte sulla passerella pedonale che collega lungo Dora Firenze e lungo Dora Savona:Solo pochi giorni fa, la Circoscrizione 4 di Torino aveva votato all'unanimità un'interpellanza al sindaco Lo Russo e all'assessore competente per chiedere delucidazioni e interventi su questi fatti.