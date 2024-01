Da Torino agli schermi di Tv8: continuano a stravincere le torinesi "Colors" a 100% Italia

Le hanno ribattezzate le "Colors", perché sono sempre caratterizzate nel loro look da tinte sgargianti, sia nei vestiti che nei capelli. Arrivano da Torino, sono diventate "padrone di casa", ma soprattutto sono campionesse: da parecchie settimane, infatti, continuano a vincere - puntata dopo puntata - al gioco a premi "100% Italia" su Tv8, condotto da Nicola Savino.



Sono Donatella e Federica: una più razionale e logica e l'altra più istintiva e impulsiva, rappresentano però un mix che non vacilla ormai da tempo al game show basato su percentuali e sondaggi tra un campione significativo di italiani. Puntata dopo puntata hanno sbaragliato le coppie concorrenti provenienti da ogni angolo d'Italia. E anche se non sempre riescono a portare a casa il montepremi, vincendo il gioco finale, sera dopo sera si sono meritate il diritto di tornare come campionesse da battere alla puntata successiva. Siamo ormai alla soglia delle 20 puntate consecutive, rese ancora più "lunghe" dalla pausa natalizia.



Ieri sera, per pochi punti percentuali, non sono arrivate a un totale di 180mila euro vinti, ma hanno di nuovo meritato di tornare, anche stasera all'ora di cena, per sfidare nuovi concorrenti che cercheranno di interrompere la loro "dittatura".