The Blaze, Carl Craig, The Martinez Brothers, Anyma: svelata la seconda tranche di artisti del Kappa FuturFestival 2024

Nuova tranche di artisti che calcheranno i cinque palchi di Kappa FuturFestival2024, il festival internazionale di musica elettronica, esplorata in tutti i suoi generi, tra gli eventi più prestigiosi in Italia ed Europa.

Da venerdì 5 a domenica 7 luglio torna al Parco Dora di Torino la tre giorni dedicata alla club culture e alle arti digitali, 36 ore di musica per oltre 70 artisti annunciati ad oggi.

Dopo la prima ondata di annunci - tra cui spiccano i nomi di star mondiali come Skrillex, Tiësto, Nina Kravitz e The Blessed Madonna - il cartellone per l’XI edizione di Kappa FuturFestival è sempre più imponente.

Svelati 23 nuovi nomi che si alterneranno alle console nella futuristica cornice del Parco Dora.

Tra questi il dj set di The Blaze, il duo che si è fatto conoscere al grande pubblico grazie a brani come “Territory” e “Virile” accompagnati dal clamore suscitato dai rispettivi video, un progetto che dalla Francia è diventato un pilastro dell’elettronica internazionale; dagli USA tornano al festival due tra i pionieri indiscussi della scena di Detroit, Moodymann e Carl Craig, in uno speciale back to back; sempre da oltreoceano il duo The Martinez Brothers, già nominati da Mixmag tra i dj più influenti dell’ultimo decennio; tra i dj più amati e stimati al mondo, il fuoriclasse bosniaco Solonum; il debutto a Kappa FuturFestival di Anyma, il progetto solista di Matteo Milleri, membro del duo di fama mondiale Tale of Us, che offre una continuazione all’immaginario avanguardista e suggestivo che ha caratterizzato le loro produzioni, miscelando elettronica e visual artistici; annunciato inoltre il set solista di Four Tet -già in b2b con Floating Points - tra gli artisti più visionari della scena, precursore della folktronica; e ancora, l’hard techno di Trym, il set psichedelico della producer di Brooklyn Aurora Halal, la dj olandese-surinamese Carista, sempre dall’Olanda la producer Sara Landry e molti altri artisti.



Per info: kappafuturfestival.it