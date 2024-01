Salvini a Torino, domani chiusa la fermata della metropolitana Porta Susa

Domani mattina chiusa per ragioni di sicurezza, a partire dalle 10 fino al primo pomeriggio, la stazione della metropolitana di Porta Susa. La motivazione? Il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini domani mattina sarà nel capoluogo piemontese per inaugurare la nuova Torino-Ceres, che collegherà la città della Mole con l'aeroporto di Caselle in mezz'ora di treno.