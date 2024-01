Parella: sosta selvaggia sul prato in via Boselli, Morando (Lega) chiede il ripristino della staccionata

Sosta selvaggia sul prato: succede a Parella, e più precisamente in via Boselli al fondo di corso Monte Grappa (verso corso Appio Claudio, ndr), dove gli automobilisti hanno preso la cattiva abitudine di parcheggiare sull'erba rovinando anche il verde.

I fatti

Il viavai è iniziato da quando non c'è più la staccionata che separava la strada dal verde, come segnalato dal consigliere della Lega in Circoscrizione 4 Carlo Emanuele Morando: “Un paio d'anni fa – spiega – è stata rimossa la staccionata. Il risultato? Il prato è diventato un parcheggio, rendendo difficoltoso l'accesso ai cortili condominiali e il passaggio dei mezzi Amiat”.

Le richieste

A fronte di questa situazione, Morando formula alcune richieste: “Oltre - conclude – al ripristino della recinzione, chiedo la tracciatura di una chiara linea di margine della carreggiata”.