Moncalieri, si riapre il parcheggio pubblico davanti all'ex Dea (ma a spese del Comune)

L'area ex Dea di Moncalieri

La vicenda si trascinava da tempo, adesso finalmente è giunto il via libera che sblocca il parcheggio pubblico lungo strada Torino, di fronte all'area ex Dea di Moncalieri.

Fallita la ditta che doveva gestire la riqualificazione

La zona, ormai chiusa da anni e rimasta tale dopo il fallimento della società che doveva gestire la riqualificazione della storica fabbrica, rischiava di lasciare inutilizzato un ampio parcheggio, con l'area bloccata da ringhiere e transenne (oltre ai materiali) per un lavoro che non sarebbe mai stato portato a termine.

Il curatore fallimentare ha appoggiato la richiesta del Comune di Moncalieri, che da tempo aveva chiesto la possibilità di stralciare il parcheggio del resto dei beni posti sotto fallimento, in modo da restituire alla cittadinanza uno spazio pubblico utile e importante, trovandosi anche nelle vicinanze del cimitero.

Il via libera del giudice al Comune per la riapertura

E' giunta finalmente l'attesa fumata bianca: il giudice ha dato l'ok, a patto che sia l'Amministrazione (che peraltro si era detta subito disponibile) a sostenere le spese per le operazioni necessarie alla riapertura. In questo modo un'area importante di Moncalieri verrà restituita alla collettività.