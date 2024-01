Da Sanremo a Stupinigi, Geolier primo artista della sesta edizione del Sonic Park

Si accendono le luci sulla sesta edizione di Sonic Park Stupinigi. Nel giardino storico della Palazzina di Caccia di Stupinigi - residenza sabauda del Comune di Nichelino e patrimonio mondiale Unesco - Fondazione Reverse, con la produzione di Fabio e Alessio Boasi, annuncia il primo nome della rassegna.

L'anteprima con i Dogstar alle Ogr

Dopo aver solleticato il gusto dei rockers con la prima fra le anteprime organizzate in collaborazione con OGR Torino sotto l’insegna “OGR Sonic City” con i Dogstar di Keanu Reeves (30 giugno), il primo nome del cartellone di Sonic Park Stupinigi, in programma per venerdì 12 luglio, è quello di Geolier.

Geolier da Sanremo a Stupinigi

Il rapper napoletano è certamente uno dei nomi del momento: il suo album “IL CORAGGIO DEI BAMBINI” è ancora in alto in tutte le classifiche con ben 5 dischi di platino, è stato dichiarato da pubblico e critica “artista dell’anno”, il primo dei due live nel “suo” Stadio Maradona ha registrato il sold out in meno di 48 ore. Ma non basta: Geolier sarà anche uno dei talenti in gara nella prossima edizione del Festival di Sanremo con la canzone “I p’me, tu p’te”.

Forte delle sue radici e sempre teso a superare qualsiasi limite geografico e musicale, in pochi anni è riuscito a diventare punto di riferimento per l’urban italiano, nonché nome tra i più richiesti da tutta la scena. Nel 2024 sarà anche tra i giudici scelti per il programma Netflix “Nuova Scena - Rhythm+Flow Italia”, la competizione musicale del mondo rap, prodotta da Fremantle, con Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain alla ricerca dei protagonisti che segneranno la nuova scena rap italiana.