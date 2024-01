Moncenisio, le storiche casermette militari tornano a splendere

"Pensiamo - aggiungono - al grande lavoro fatto negli anni dal Museo Diocesano di Susa a Novalesa, e non solo, da don Gianluca Popolla, e pensiamo a quanto di decisivo è stato fatto a Ostana o in altri paesi delle Valli. Il patrimonio, se ben riqualificato con un pensiero volto alla comunità che abita ai paesi, togliendo ogni speculazione, genera cultura e inclusione".



"Quelle Casermette di Moncenisio - aggiunge Bussone -che avevamo visto con il sindaco tre anni fa, insieme con l'architetto Antonio De Rossi, sono decisive per nuovi percorsi di valorizzazione. Che fanno scuola nelle Alpi, utilizzando legno locale per la ristrutturazione, inserendo residenze per artisti e attività per giovani e famiglie. Quel recupero delle Casermette di Moncensio fa bene a tutti. È un successo del Comune, è un successo delle Alpi. Che va sostenuto con opportune politiche pubbliche e investimenti per proseguire e completare la rigenerazione di tutte le casermette".