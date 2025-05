Ornella Vanoni al Salone del Libro: "Viviamo il presente, anche piangendo"

Una leggenda della musica italiana protagonista assoluta al Salone del Libro. Ornella Vanoni è approdata al Lingotto per presentare " Vincente o perdente ", scritto insieme a Gino Pacifico : un libro che racconta tutta la fragilità e la forza che hanno reso Vanoni un’icona per generazioni diverse.

La cantante, che ha fatto emozionare e cantare milioni di persone, non si affida a una classica autobiografia. A 90 anni sceglie invece la forma unica e toccante di un diario sentimentale. Un’opera in cui si confessa in prima persona, con uno stile intimo, diretto e coinvolgente, capace di affascinare anche chi non è un appassionato della musica italiana.

150 milioni di dischi venduti