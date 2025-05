La Croce Verde di None costruisce una casa attenta al sociale e alla comunità [FOTO]

Una casa di 2mila metri quadri, di cui 900 coperti, con spazi per i volontari e i dipendenti, ma anche per attività sociali e servizi alla comunità. La Croce Verde di None sta realizzando la sua nuova sede in via Sestriere 65, dove c’era un negozio di mangimi. Stamattina la presentazione del progetto alla presenza della sindaca Loredana Brussino, dell’onorevole Augusta Montaruli, della consigliere regionale Alessandra Binzoni e dei rappresentanti Anpas – associazione a cui la Croce Verde nonese è affiliata.

Il costo della nuova sede è di 910.000 euro di cui 420.000 euro per l’acquisto dell’immobile e il pagamento delle imposte, 60.000 per la progettazione e 430.000 per opere e finiture. Un importo coperto con un mutuo quinquennale da 659.200 euro e dall’aiuto di privati e aziende.

Durante la presentazione, il presidente Luca Ferrua ha ricordato la storia della Croce Verde di None, che è partita nel 1984 come costola di Torino, per poi diventare una realtà autonoma, che è cresciuta considerevolmente negli anni. Tanto che la sede di via Santorre Santarosa 74 gli sta stretta ed è poco funzionale alle sue necessità.

“Siamo partiti con un centinaio di persone e ora siamo circa il doppio, con 28 dipendenti e una decina di ragazzi del servizio civile – tratteggia Ferrua –. Siamo passati da un bilancio di 300.000 euro a 1,7 milioni e da 3.000 servizi l’anno a più di 21.000”. La ricerca di un immobile per la nuova sede parte nel 2023 e a fine anno viene individuato quello di via Sestriere. Nel frattempo si apre anche un’interlocuzione con il Comune. “Abbiamo deciso di non far pagare gli oneri di costruzione per dare un contributo a una realtà impegnata nel sociale” sottolinea la sindaca Brussino. I lavori sono iniziati da un paio di mesi e per fine anno si punta all’inaugurazione.

Il disegno della sede è opera dell’architetto William Cattanea: “Lo spazio che abbiamo trovato è ideale perché permette di fare un percorso di entrata e uscita dei mezzi a senso unico e si va subito sull’ex statale 23 – entra nel merito –. Al suo interno ho prestato molta attenzione allo spazio per i volontari perché sia accogliente come una residenza, visto il loro impegno a favore degli altri”.

La palazzina si sviluppa su due piani, con “una zona giorno, le camere per la notte e spogliatoi a quello terra – dettaglia –. Nel soppalco invece c’è il magazzino e al piano sopra l’aula didattica e riunioni, oltre agli uffici”. Alcuni degli spazi al pian terreno potranno assumere destinazione sociale come infermeria o ambulatorio, ma la questione è da definire in un secondo momento. La Croce Verde attende anche l’approvazione del nuovo Conto Energia che permetterebbe di recuperare dei fondi per isolare la facciata e modificare il progetto in una direzione più funzionale”.