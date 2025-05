L'istituto Bosso-Monti: dalle bombe della Seconda Guerra mondiale a una nuova "alleanza" per formare i torinesi

La città di Torino, con i suoi numerosi edifici, è ricchissima sia dal punto di vista architettonico che da quello della storia che contraddistingue ciascuno di essi.

Uno degli stabili più degni di nota è l'Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici Valentino Bosso-Augusto Monti.



L'istituto si trova al civico 9/A di via Davide Bertolotti, vicino a via Antonio Meucci, via Luigi Mercantini e corso Galileo Ferraris: fu costruito nel 1910 su ciò che rimaneva di diversi complessi scolastici. I primi due, attivi durante il secondo conflitto mondiale, erano le Scuole Professionali Clotilde di Savoia e Maria Laetitia.

Proprio negli anni del secondo conflitto mondiale, tali istituti furono bersaglio di tre bombardamenti: i primi due l'8 dicembre 1942 e il 4 febbraio 1943 da parte della RAF mentre l'ultimo, il primo dicembre dello stesso anno, da parte dell'USAAF.

Successivamente, sempre in quello stesso luogo nacquero il Bosso e il Monti, le due scuole che formano quella attuale, fondata nell'anno scolastico 2004/2005.

Il Bosso nacque a metà degli anni '50 come Istituto Professionale per il Commercio, mentre il Monti nacque a partire dall'omonima Civica Scuola Magistrale. Nell'a.s. 1998/'99, quest'ultimo avvia un percorso di conversione in Istituto Professionale per i Servizi Sociali.



A seguito della nuova riforma scolastica, il Bosso-Monti è diventato un Istituto di Istruzione Superiore con tre indirizzi: Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e per i Servizi Sociosanitari, ed Istituto Tecnico nel settore Economico-Turismo.