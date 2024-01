Al Regio arriva "Don Pasquale", il 24 gennaio l'anteprima per i giovani under30: i biglietti sono già in vendita

Al Teatro Regio arriva il "Don Pasquale" di Gaetano Donizetti, con repliche da giovedì 25 gennaio a giovedì 1° febbraio. Con l'occasione torna anche l'Anteprima Giovani dedicata al pubblico under30, prevista per mercoledì 24 gennaio: una serata speciale che dà la possibilità di condividere un aperitivo, di assistere a un'opera e a un happening musicale nel Foyer del Toro per vivere con gli amici l'esperienza Regio.

In questo caso, oltre alla divertente commedia degli equivoci di Donizetti con l'Orchestra diretta dal maestro Alessandro De Marchi, ci sarà l'esibizione del giovane pianista, compositore e influencer torinese Gabriele Rossi. Ventidue anni, 1 milione di followers su TikTok e 150 mila su Instagram, studi di composizione e pianoforte al Conservatorio e una laurea in ingegneria, sbalordisce quando si sfida e sfida il pubblico con il suo pianoforte. Un talento cristallino in grado di riprodurre i brani dopo un solo ascolto, di coinvolgere con la sua energia e doti interpretative.

Per questa serata è già in atto la vendita dei biglietti al costo di 10 euro ciascuno. Sono disponibili on line e alla Biglietteria del teatro (piazza Castello 215, tel. 0118815241/242), fino a esaurimento dei posti disponibili. Unica regola: avere meno di 30 anni. I minori di 14 anni devono però essere accompagnati da un maggiorenne under 30.