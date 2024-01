"Colpo di Scena" a Moncalieri: il progetto Re-Attori per un nuovo approccio ai colloqui per chi cerca lavoro

Dieci incontri rivolti ai giovani disoccupati tra i 18 e i 35 anni in un percorso che mescola teatro e sviluppo professionale. Un “Colpo di scena” possibile grazie a Re-Attori al Lavoro: un’iniziativa (già sperimentata lo scorso anno), voluta dalla città e dalla Cooperativa Educazione Progetto, che offrirà a dieci persone un laboratorio teatrale unico nel suo genere, unito alle consulenze di Moncalieri Lavoro, per arrivare pronti al colloquio di lavoro.

Un palcoscenico per superare le paure del colloquio

“Offriamo un nuovo palcoscenico dove i giovani possono affrontare e superare le loro paure, trasformando la ricerca di lavoro da ostacolo a opportunità di crescita e autoaffermazione” afferma l'assessore alle Politiche per i Giovani Davide Guida.

Dieci incontri, a partire dal 14 febbraio, aiuteranno giovani persone in cerca di lavoro, ad acquisire fiducia in se stessi per affrontare al meglio il tanto temuto colloquio di lavoro. È prevista, inoltre, un'erogazione di 100 euro in buoni spesa per ogni partecipante al laboratorio.

Si inizia il 14 febbraio

“Re-Attori al lavoro è una palestra: sono previste simulazioni di colloqui di lavoro propedeutiche alla vera e propria fase di candidatura” dichiara l’assessore alle Politiche per la Persona e Lavoro Silvia Di Crescenzo. “Inoltre, nel mese di maggio, i partecipanti saranno pronti per candidarsi a MoncalieriLavORA, l’iniziativa della Città di Moncalieri che fa incontrare aziende e lavoratori”.

Programma e iscrizioni

L’iniziativa si rivolge a 10 persone disoccupate tra i 18 e i 35 anni, residenti a Moncalieri, per prepararli a entrare con slancio nel mercato del lavoro. Sono previsti due incontri settimanali: il mercoledì e il venerdì dalle 14.30 alle 16.30 negli spazi di Teatranza in via Palestro 9. Il termine per le iscrizioni è fissato per il 9 febbraio.

È possibile inscriversi al seguente link https://bit.ly/Reattori

Per ulteriori info, contattare MoncalieriInforma Lavoro al 011-642238 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 o via mail moncalieri.lavoro@comune.moncalieri.to.it.