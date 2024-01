Conad Nord Ovest dona 100.000 euro all’Associazione D.i.Re e ai centri antiviolenza

In un momento storico in cui i recenti e tragici episodi di femminicidio hanno innalzato l’attenzione sulla necessità di azioni concrete contro la violenza di genere, Conad Nord Ovest annuncia il risultato dell’iniziativa lanciata lo scorso novembre, che ha permesso di donare 100.000 euro a sostegno di oltre 35 associazioni e centri antiviolenza (di cui 20 associati a D.i.Re – Donne in Rete contro la Violenza), tutti impegnati nel contrasto alla violenza sulle donne nei territori di competenza della cooperativa.

L’importante donazione è il risultato dell'iniziativa "Aggiungi 1€ alla tua spesa", che dal 24 al 26 novembre ha unito Clienti, Soci e Cooperativa in uno sforzo congiunto, dimostrando che ogni azione, anche la più piccola, se fatta in modo corale, può contribuire a un cambiamento positivo. L'azione ha coinvolto tutti i punti vendita Conad Nord Ovest della rete in Toscana, Emilia (prov. Bologna, Modena, Ferrara, Imola), Lombardia (prov. Mantova), Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, Lazio (comune di Civitavecchia) e Sardegna. Questo contributo simboleggia un forte gesto di solidarietà nella lotta alla violenza di genere, fornendo risorse fondamentali alle organizzazioni che non solo offrono sostegno alle donne vittime di abusi, ma le guidano anche in un cammino di rinascita e autonomia, verso un futuro di dignità e indipendenza.

"Per il secondo anno consecutivo, desidero ringraziare Conad Nord Ovest per l'impegno nel contrasto alla violenza maschile alle donne. dichiara Antonella Veltri, Presidente D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza. - Sicuramente è importante la raccolta fondi che hanno saputo realizzare, ma per noi è altresì significativo l'impegno per la sensibilizzazione e l'informazione dei e delle clienti che hanno avuto la possibilità di riflettere sul tema della violenza e conoscere l'esistenza dei centri antiviolenza, presidi essenziali per la libertà e la sicurezza delle donne che si trovano in situazione di maltrattamento o violenza.”

Il Presidente di Conad Nord Ovest, Roberto Toni, esprime soddisfazione per il risultato raggiunto: " Essere parte attiva della società significa non solo rispondere alle esigenze immediate, ma anche lavorare incessantemente per la promozione di una cultura di rispetto, uguaglianza e prevenzione. L'impegno di Conad Nord Ovest in questa campagna, grazie al successo della partnership con D.I.Re., va a rafforzare i nostri legami di fiducia e di impegno all'interno della comunità. Di fronte ai recenti e dolorosi eventi di femminicidio che hanno toccato la nostra società, riconosciamo ancor più impellente l'importanza di unire le forze nella lotta contro ogni forma di violenza di genere. Ci auguriamo che il nostro sforzo congiunto in questa campagna possa rappresentare un sostegno significativo verso la realizzazione di un futuro in cui la dignità e la sicurezza siano una realtà per tutti."

Questa iniziativa di Conad Nord Ovest si inserisce in un più ampio contesto di impegno sociale dell'azienda, mirato a promuovere progetti di sensibilizzazione, prevenzione e formazione, fra cui anche iniziative volte a difendere i diritti delle donne contro la violenza e la discriminazione. La collaborazione con D.I.Re aveva già portato lo scorso anno ad un ottimo risultato con una devoluzione complessiva di 135mila € per i centri antiviolenza coinvolti e il successo di quest’anno conferma l’attenzione sul tema. Un progetto significativo è anche la campagna “Panchine Rosse Conad”, ispirata al progetto degli Stati Generali delle Donne, che ha portato alla donazione e installazione di 350 panchine rosse nei territori di competenza della Cooperativa. Questa iniziativa, realizzata in collaborazione con i Comuni, le associazioni e i centri antiviolenza locali, ha creato spazi simbolici e di riflessione pubblica su questi temi cruciali.

Dal 2022 l'impegno di Conad Nord Ovest si è ulteriormente rafforzato con la nascita della Fondazione Conad ETS e la partnership nazionale con l’associazione Viva Vittoria OdV. Questa collaborazione ha permesso la realizzazione di grandi opere relazionali, come le coperte composte di quadrati lavorati a maglia dalla comunità e uniti da un simbolico filo rosso. Questo progetto, che ha lasciato un segno tangibile nelle comunità, ha trovato espressione in luoghi di significato storico e culturale, come Piazza Dante a Grosseto, Piazza Grande a Modena e Piazza Santa Croce a Firenze lo scorso 11 novembre.