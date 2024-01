Settimo Torinese, un nuovo progetto a sostegno degli studenti disturbi dell'apprendimento

È stata l'occasione per conoscere la metodologia, gli strumenti e le strategie che l'attività offre agli studenti con DSA (dislessia, discalculia, disgrafia). Il servizio, attivato da Fondazione ECM e Biblioteca Archimede, è dedicato a ragazzi e ragazze con DSA certificati e ha l'obiettivo di renderli autonomi nello studio. Gli incontri si svolgono in biblioteca e sono gestiti dagli psicologi, logopedisti ed educatori di “Blu - Centro di Promozione alla Salute”.

Gli studenti partecipano ad un incontro a cadenza settimanale in un'attività svolta in gruppi da 4 a 7 partecipanti. Per calibrare al meglio l'intervento, l'attività di tutoraggio è preceduta da due momenti conoscitivi individuali.