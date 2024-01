Marta Tenaglia in concerto allo sPAZIO211 sabato 27 gennaio alle ore 21.

Tenaglia è una cantautrice milanese. Nelle sue canzoni beat vocali morbidi e testi veri, lucidi come specchi. Prima di uscire la sua voce fa il giro largo, perde tempo e scende finché può, per risalire e toccarti con delicatezza, ma senza chiedere il permesso.Un percorso giovane ma già ricco di riconoscimenti che l’ha portata ad essere inserita in numerose playlist, tra cui le prestigiose “New Music Friday Italia” e “EQUAL Italia” di Spotify, “Novità del momento” e “I Am Woman” di Amazon Music e “Canzoni nuove consigliate”, “La miscela”, “Nuovi singoli Italiani” e “Nuovi singoli” di TIDAL oltre a essere l’unica artista italiana selezionata da YouTube Music nella playlist “Women on the rise” in occasione dell’International Women Day.

Per info: www.spazio211.com