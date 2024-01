Al Cap10100, un weekend drag queen con il concorso Dragantis e il duo Karma b

Il mondo Drag approda sul palco del Cap10100 per regalare un weekend di spettacolo, costume e musica all’insegna del divertimento assicurato.

Si inizia sabato 27 gennaio, alle 21, con la finale del concorso nazionale “Dragantis” – promosso da Ciao Drag Queen – che vedrà sfidarsi oltre 30 drag queen provenienti da tutta Italia per aggiudicarsi il titolo di vincitore assoluto. Da Londra arriverà anche Sissy Lea, partecipante di Drag Race Italia 3, e tante saranno le sorprese.

La serata prenderà il via alle 19.45 con il Green Carpet, alle 20 sarà invece aperto il foyer con la mostra “TourEXPLORA” e alle 21 prenderà il via la finalissima.

Domenica 28 gennaio il duo di drag queen KARMA B tornerà ad esibirsi con il nuovo spettacolo “MaschiE…Quello che gli uomini non dicono” che propone un frizzante e unico intrattenimento sul tema della maschiologia tra musica, stand up comedy e look da capogiro. Le due gemelle drag queen siciliane, unitesi artisticamente a partire dalla fine degli anni ’90 sono riconosciute per le loro ricercate performances in club, TV, teatro, film comici e video musicali grazie ai look ricercati realizzati da loro e sono portavoce della comunità LGBTQIA+ italiana nel mondo.

Dichiarazione di Valentina Gallo, direttrice artistica del Cap10100

“Il Cap10100 vuole iniziare il 2024 con una due giorni interamente dedicata al mondo drag e abbiamo scelto di farlo con la finale nazionale di uno dei più importanti contest dedicato alle drag queen e con la carica incontenibile delle KARMA B. Il weekend del 27 e 28 gennaio non sarà soltanto dedicato allo spettacolo che le drag queen sanno offrire ma vuole essere uno spazio di riflessione utile ad accendere i riflettori sulla comunità LGBTQIA+”.

