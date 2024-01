In.FEST.ante: a Barriera di Milano, al via la rassegna di live set dedicata alla produzione musicale di ricerca

Da sabato 27 gennaio a sabato 23 marzo live set dedicati alla produzione musicale di ricerca. Compositori che presentano i loro progetti musicali in un luogo non convenzionale. Questo è "In.FEST.ante", Festival di Musica Contemporanea e di Ricerca, che propone, fino a marzo, «musica di ricerca per l’attualità» ed è realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo

L'idea alla base è quella di portare la musica di ricerca fuori dai circuiti convenzionali, in un quartiere che, contro i luoghi comuni, è il più “europeo” della città e il più ricco di realtà ed energie creative. Ispirandosi ai «tiny desk concert», concerti con allestimenti molto semplici in luoghi inaspettati, va così in scena negli spazi dello storico Circolo Arci Banfo in via Cervino 0, a Barriera di Milano, un centro culturale indipendente che, di norma, ospita una biblioteca popolare, aiuto compiti, corsi di italiano e streetview art gallery, una galleria d’arte contemporanea immersa nella vita del quartiere. Un luogo altro, dunque, che si apre ai set e alla ricerca musicale per un progetto che prevede di avvicinare non solo appassionati e addetti ai lavori ma anche tanti curiosi. Un'incursione è anche prevista alla Galleria Gagliardi & Domke, via Cervino 16, che ospiterà una data del festival, nella quale la musica creerà interazioni visive e concettuali con le opere d’arte esposte.

Gli artisti selezionati dalla direttrice artistica Rosy Togaci provengono dal mondo della musica contemporanea riconosciuti a livello nazionale ed internazionale: rappresentano la sperimentazione artistica e la multidisciplinarietà dei linguaggi artistici.

Per la sua seconda edizione, In.FEST.ante allarga il suo focus allo scambio e all’incrocio di culture. La rassegna, che ha le sue radici nel quartiere multietnico di Barriera di Milano, ha voluto invitare artisti nazionali e internazionali dalle identità musicali complesse, per sviluppare coralmente un mosaico di suoni tra origini e prospettive globali, mappe musicali, universi di ritmi, battiti, e tonalità che generano nuove cartografie sonore.

I musicisti si immergeranno nella realtà del Circolo Banfo, realizzando, nella mattina del giorno del loro set, una lezione per “spiegare” e condividere la loro musica con i bambini delle scuole del quartiere protagonisti abituali delle attività del Circolo.

Il progetto è promosso da Circolo Banfo di Torino in partenariato con Babelica aps di Torino e Magma aps di Roma, in collaborazione con

Arci Torino, Radio Banda Larga, Galleria di arte contemporanea Gagliardi E Domke, PSO Project_Secret_Open collettivo musicale, Istituto Professionale Statale “Albe Steiner” e Fondazione MAXXI (Roma) con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Per info e programma completo: https://www.circolobanfo.it/<wbr></wbr>in-fest-ante-2024/.