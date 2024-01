La memoria difficile: da Chiara Colombini a Elena Varvello, proseguono gli incontri al Circolo del lettori

Entra nel vivo la rassegna La memoria difficile. Ricordare, dimenticare, negare, il ciclo di incontri pensato e curato dalla Fondazione Circolo dei lettori intorno al Giorno della memoria 2024 per esplorare insieme il gesto e la fatica del ricordare.

Gli appuntamenti proseguono fino a mercoledì 31 tra le giornate di gennaio di Universi in tre versi, la programmazione del Circolo dei lettori che si pone come obiettivo quello di riflettere sulla cifra del ricordo e sulle derive della memoria, cominciando domani con Antisemitismo di ieri e di oggi.

Se ne discuterà con l'autrice Chiara Colombini ed il professor Enrico Manera dedicano il loro incontro alla lotta di Liberazione italiana; mentre l’autore tedesco Demian Lienhard conversa con Petunia Ollister a partire dal romanzo che ruota intorno alla musica usata dalla propaganda Nazista. Nell’ultima settimana l’autore Alberto Siracusano scandaglia il confine labile tra memoria rimossa e menzogna; intorno ad Anna Frank, discutono Frediano Sessi e Bruno Maida mentre in chiusura Giulia Corsalini discute con Elena Varvello a partire sul suo romanzo sul potere modellante della memoria.

I prossimi appuntamenti

Giovedì 25 gennaio h 18

Resistere e ricordare

con Chiara Colombini, autrice di Storia passionale della guerra partigiana (Laterza), ed Enrico Manera

Ricordare la Soluzione Finale e la devastazione prodotta in Europa e non solo dal III Reich è l’occasione per uno sguardo sulla lotta di Liberazione italiana, su quegli uomini e donne della Resistenza grazie ai quali l’Italia è uscita dall’incubo e ha cominciato una storia nuova, che è la nostra.

Venerdì 26 gennaio h 18

Musica di propaganda

con Demian Lienhard, autore di Mr. Goebbels Jazz Band di (Bollati Boringhieri), e Petunia Ollister

Comunicare una realtà distorta in maniera sistematica ha conseguenze sulla percezione del presente, ma anche sulla memoria collettiva. Maestri in questo furono i Nazisti e il Ministro della Propaganda Goebbles, che usò addirittura il jazz, «linguaggio del nemico» proibito in Germania, in una stazione radio in lingua inglese. Ascoltatori giornalieri in UK e USA: 6 milioni.

Lunedì 29 gennaio h 18

La memoria rimossa

con Alberto Siracusano, autore di Perché mentiamo (Raffaello Cortina Editore), e Cinzia Niolu

La memoria scivola, più che mai in questo presente di notizie che circolano e si moltiplicano vertiginosamente sui social. Qual è il confine fra realtà e menzogna? Quanto e come mentiamo? Riflettere sull’imperfezione della nostra mente è necessario per esplorare il presente e anche il passato.

Martedì 30 gennaio h 18 sala gioco

Lettere dal passato

a partire da Anne Frank, Cara Kitty. Romanzo epistolare (Einaudi Ragazzi)

con Frediano Sessi e Bruno Maida, modera Ada Treves

Cara Kitty è la seconda versione del diario di Anne Frank, rielaborata dalla stessa Anne a fini letterari nella primavera del 1944. Con tali lettere all’amica immaginaria Kitty, intendeva creare le basi per un romanzo che avrebbe dovuto apparire dopo la guerra, La Casa sul retro.

Mercoledì 31 gennaio h 18

Passato e immaginazione

con Giulia Corsalini, autrice di La condizione della memoria (Guanda), ed Elena Varvello

Cosa succede se, salendo una grande scala di pietra logora, un’intera esistenza, che in quell’istante pare tanto smisurata quanto breve, riaffiora con i suoi drammi sepolti? Quando i ricordi non combaciano con la realtà? Quando il fluire della vita agisce il suo potere modellante sulla memoria?

Per info e programma competo: www.circololettori.it